در برنامه امشب «صدای مردم»، شهروندان از ترافیک سنگین در تقاطع نسیم شمال، کمبود امکانات رفاهی در بزرگراه پیامبر اعظم و مشکلات ناشی از فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش در شهر الوند گلایه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از شهروندان در صدای مردم از ترافیک سنگین در مسیر نسیم شمال، به‌ویژه از سمت محمودآباد و کارخانه شیشه به سمت قزوین و بالعکس خبر داد. وی گفت: «این مسیر سال‌هاست با حجم بالای خودروهای سنگین و مسافران عبوری به سمت اصفهان و شهرهای غربی کشور درگیر ترافیک شدید است.»

زارعی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین در این خصوص گفت: «کارهای عمرانی این پروژه در حال انجام است و طبق برنامه تا پایان سال به اتمام می‌رسد تا تردد با سهولت بیشتری انجام شود.»

زارعی همچنین درباره تقاطع خیابان نوروزیان توضیح داد: «به دلیل تصادفات ناشی از چراغ سه‌زمانه، این تقاطع به چهار زمانه تغییر یافت. هرچند زمان انتظار کمی افزایش یافته، اما ایمنی عابران پیاده و خودروها بیشتر شده است.»

در ادامه، یکی دیگر از مخاطبان از نبود امکانات رفاهی در بزرگراه پیامبر اعظم گلایه کرد و گفت: «این مسیر ۱۲ کیلومتری دسترسی به شمال شهر را آسان‌تر کرده، اما جای پارکینگ، استراحتگاه و سرویس بهداشتی در آن خالی است.»

صدای مردم بعدی از شهر الوند بود؛ شهروندان از فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش در خیابان هشت‌متری شهید مطهری گلایه کردند. آنان گفتند: «این وانت‌ها خیابان را اشغال کرده‌اند و علاوه بر ایجاد ترافیک، جوی آب سرپوشیده‌نشده خیابان نیز بوی نامطبوع و مشکلات بهداشتی ایجاد کرده است.»