شرکت لبنی به علت گرانفروشی به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از جریمه یک شرکت لبنی در زنجان خبر داد و گفت: حفظ آرامش بازار خط قرمز ماست.

رضا مظفری اظهار کرد: یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده گرانفروشی شرکت تولیدی لبنیات رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده مبنی‌بر گرانفروشی لبنیات، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

او ادامه داد: رأی شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر و پس از پیگیری‌های شرکت تولیدی متخلف در دیوان عدالت نیز تأیید شد. حکم مذکور پس از قطعی شدن به مرحله اجرا درآمده و جریمه وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: این پرونده در قالب گشت سیار بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل صمت زنجان با معیت رئیس شعبه تعزیرات حکومتی زنجان تشکیل شده بود.