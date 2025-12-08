پخش زنده
شرکت لبنی به علت گرانفروشی به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از جریمه یک شرکت لبنی در زنجان خبر داد و گفت: حفظ آرامش بازار خط قرمز ماست.
رضا مظفری اظهار کرد: یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده گرانفروشی شرکت تولیدی لبنیات رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده مبنیبر گرانفروشی لبنیات، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
او ادامه داد: رأی شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر و پس از پیگیریهای شرکت تولیدی متخلف در دیوان عدالت نیز تأیید شد. حکم مذکور پس از قطعی شدن به مرحله اجرا درآمده و جریمه وصول شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: این پرونده در قالب گشت سیار بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صمت زنجان با معیت رئیس شعبه تعزیرات حکومتی زنجان تشکیل شده بود.