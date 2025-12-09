به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صدور مجوز‌ها و استعلامات در استان فارس حداکثر همکاری و انعطاف را در راهنمایی سرمایه گذاران و انجام فرایند‌های اداری خواهند داشت.

مهدی پارسایی بیان کرد: مسیر اصلاح مقررات دست و پاگیر نیز مورد توجه قرار دارد و بر اساس نیاز‌های سرمایه گذاران و با توجه به مصالح استان برای رفع موانع قانونی اقدام خواهیم کرد.

او با بیان اینکه رعایت منافع عمومی و توجه به مسائل ایمنی و زیست محیطی در سرمایه گذاری‌های حوزه گردشگری بسیار ضروری است، ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید سرمایه گذاران را به گونه‌ای راهنمایی کنند که با صرف کمترین زمان بتوانند به برنامه خود در زمینه توسعه گردشگری و راه اندازی مراکز تفریحی و گردشگری جامه عمل بپوشانند و آسیبی متوجه منافع عمومی جامعه نشود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که گردشگری محور اول توسعه استان است و دولت نهایت اهتمام را در رونق بخشی به حوزه گردشگری دارد، گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه با دعوت دولت صورت می‌گیرد و ضروری است که دستگاه‌های مسئول، با دلسوزی و حساسیت، موانع موجود در برابر راه اندازی مراکز گردشگری استان را بررسی و از مسیر قانونی در رفع آن‌ها کوشش کنند.

پارسایی با بیان این که دولت وفاق چندین مصوبه موثر در راستای رونق بخشی به حوزه گردشگری داشته است که تأثیرات آنها در آینده نمایان خواهد شد از دستگاه‌های مسئول صدور مجوز‌ها و استعلامات خواست با پیگیری ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل‌ها زمینه تسریع و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گردشگری را فراهم کنند.

همچنین در این جلسه ۱۱ طرح گردشگری در حوزه مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بومگردی، مجتمع خدمات رفاهی بین راهی، اردوگاه‌های گردشگری و مهمانپذیر‌ها بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات موجود اتخاذ شد.