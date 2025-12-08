به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت‌ حیدریه گفت: این طرح با هدف کاهش خسارات سیلاب، افزایش بهره‌وری منابع آب و تقویت زیرساخت‌های آبخیزداری در حال اجرا است اجرای طرح‌های آبخیزداری از ضرورت‌های اساسی توسعه پایدار و حکمرانی آب شهرستان است تا حوزه منابع آب مدیریت و از فرسایش خاک جلوگیری شود.

مجتبی شجاعی، افزود: اعتبار لازم برای اجرای ۳۰۰ هکتار طرح مدیریت هرزآب در اراضی بیابانی تربت‌ حیدریه تصویب شده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در کاهش خسارات سیلاب و افزایش بهره‌وری منابع آب خواهد داشت.

وی ادامه داد: مطالعات آبخیزداری روستای رودمعجن در بخش بایگ به مساحت حدود ۶۳۰۰ تکمیل شده است. این مطالعات دقیق و علمی، پیش‌نیاز اجرای طرح های مؤثر آبخیزداری است این مطالعات در یکی از مهم‌ ترین حوزه‌های آبخیز شهرستان به پایان رسیده است.

شجاعی به طرح های اجرایی در حوزه‌های کدکن و رودخانه اشاره کرد و گفت: طرح های آبخیزداری این دو حوزه شامل تکمیل سرریز بند خاکی روستای رودخانه و سرریز بند خاکی نو بهار با مجموع حجم ۷۰۰ مترمکعب در حال اجراست و برای این طرح‌ها ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: تربت‌حیدریه با توجه به شرایط اقلیمی و پراکنش بارش‌ها، بیش از هر زمان نیازمند اجرای طرح‌های اصولی آبخیزداری است. این طرح ها علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب، زمینه توسعه کشاورزی، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خسارات سیلاب را فراهم می‌کند.