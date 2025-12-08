

زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان انزلی که در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۸ آذر

ساعت ۱۴ ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال

مازیار زارع سرمربی ملوان انزلی به دلیل پرواز دیرهنگام تیم انزلی به تهران به نشست خبری نمی‌رسد و مدیررسانه ملوان ویدئو صحبت‌های سرمربی را منتشر خواهد کرد.

مسابقه دو تیم چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.