زمان نشست خبری سرمربیان تیمهای فوتبال استقلال و ملوان انزلی در هفته سیزدهم لیگ برتر اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیمهای فوتبال استقلال و ملوان انزلی که در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار میشود به شرح زیر است:
سه شنبه ۱۸ آذر
ساعت ۱۴ ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال
مازیار زارع سرمربی ملوان انزلی به دلیل پرواز دیرهنگام تیم انزلی به تهران به نشست خبری نمیرسد و مدیررسانه ملوان ویدئو صحبتهای سرمربی را منتشر خواهد کرد.
مسابقه دو تیم چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشود.