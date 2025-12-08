پخش زنده
طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران در بیانیهای نسبت به بیتوجهی به حجاب و عفاف در رویداد ماراتن کیش تأکید کردند: حفظ عفاف، مسئولیتی جمعی و از ارکان اصلی هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران کشور در پیامی نسبت به مسأله «ماراتن کیش» آوردهاند: بیاعتنایی به مسئولیت اجتماعی حجاب و عفاف که ار ارکان هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی است، به معنای نادیدهگرفتن یکی از مهمترین بنیانهای اخلاق اجتماعی است، از این رو طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران، ضمن ابراز نگرانی و نارضایتی از وضعیت فرهنگی امروز جامعه اسلامی، بهویژه در بخشهای مرتبط با مناسبات و نهادهای رسمی کشور، راهحل برونرفت از وضع موجود را تمسک به الگوهای اسلامی و شیوههای منطقی، حکمتآمیز و هوشمندانه حکمرانی دینی میداند.
متن بیانیه طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران کشور در پی رویداد «ماراتن کیش» بهشرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِی عَلَی اسْتِحْیَاءٍ. قصص:۲۵
طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران، همسو و همدل با جامعه عفیف و خانوادهگرای ایران اسلامی، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به شتاب فزاینده ناهنجاریهای سازمانیافته اجتماعی، بهویژه در حوزه پوشش و زمینههای مرتبط با آن در سبک زیست اصیل ایرانی، لازم میداند نکاتی را در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی و رسالت دینی خود به اطلاع عموم مردم دغدغهمند و مسئولان دلسوز کشور برساند:
۱. صیانت از عفت عمومی، مسؤولیت جمعی
حجاب و عفاف از ارکان هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی است و بیاعتنایی به آن، به معنای نادیدهگرفتن یکی از مهمترین بنیانهای اخلاق اجتماعی است. نمایش علنی بیحجابی و بدپوششی، آن هم بهصورت سازمانیافته و حتی تحت اشراف نهادهای رسمی کشور، از جمله در «رویداد» اخیر، موجب رنجش خاطر جامعه عفیف ایرانی و خانوادههای مؤمن و متعهد در سراسر کشور شده و زمینه تحریک گسلهای اجتماعی و گسستهای فرهنگی را در پی آورده است.
۲. نگرانی از چیرگی ملاحظات سرمایهسالارانه بر مصالح جمعی و اجتماعی جامعه اسلامی
ایفای مسئولیتهای اجتماعی و واسپاری امور فرهنگی به افرادی با انگیزههای اقتصادی صِرف، رهزن بوده و از خلوص و سلامت عرصه فرهنگ میکاهد. جلب رضایت حامیان مالی «رویداد»های بهظاهر فرهنگی، گاه آنقدر اولویتدار میشود که مصالح اصلی اجتماعی از قبیل حفظ اخلاق و سبک زیست سالم و عفیفانه ایرانیان خانوادهگرا به قربانگاه فرستاده میشود. بیتوجهی به هنجارهای شرعی و قوانین رسمی کشور، زمینه را برای برخورد متناسبِ بازدارنده با مرتکبین این خطای بزرگ فراهم نموده است.
۳. شنیده شدن صدای مردم ایران
گسترش امواج اجتماعی ناشی از حساسیتهای گسترده، و ابراز نگرانیهای وسیع و عمیق در ماهها و بهویژه روزهای اخیر، نشان داد آنچه گاه تلاش میشود در پس روایتگریهای ناصواب، تغییرات طبیعی اجتماعی تلقی شود! از سوی اکثریت ایرانیان مسلمان و متعهد، بهویژه در نگاه خانوادههای مؤمن و متدین، مصادیق بیعفتی و هنجارشکنی فرهنگی بوده، در خور جدی گرفتهشدن و ورود سیاستگذاران اجتماعی و فرهنگی و گاه دستگاههای نظارتی و تقنینی است.
۴. مطالبه همیشگی و مؤکد حوزههای علمیه، سیاستگذاری، فرهنگسازی و نظارت موثر در عرصهی صیانت از ارزشهاست
حوزههای علمیه خواهران ضمن تأکید بر ضرورت نظارت هوشمندانه، قانونی و پیشگیرانه، از متولیان فرهنگی، امنیتی و اجرایی کشور انتظار دارند:
الف) در مسیر مدیریت اجتماعی و فرهنگی کشور، از جمله در مسیر صدور مجوز و نظارت بر انواع مراسم و برنامهها در سطح کشور، اصول و ضوابط دینی و فرهنگی و اقتضائات مربوط به زیست عفیفانه جامعه ایرانی به طور کامل و جامع مورد توجه قرار گیرد.
ب) از بروز یا تکرار ناهنجاریهای اجتماعی عرصه عفت عمومی، بهویژه در شکل گسترده، سازمانیافته و رسمی آن؛ به شکل نظاممند و جدی جلوگیری به عمل آورند. در همین راستا، برخورد بازدارنده قانونی با مسبّبان و سازماندهندگان آگاه و مغرض، ضروری و مطالبه جامعه ایمانی است.
طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران، با ابراز نگرانی و نارضایتی از وضعیت فرهنگی امروز جامعه اسلامی، بهویژه در بخشهای مرتبط با مناسبات و نهادهای رسمی کشور، راهحل برونرفت از وضع موجود را تمسک به الگوهای اسلامی و شیوههای منطقی، حکمتآمیز و هوشمندانه حکمرانی دینی دانسته؛ همگان را از هرگونه اقدام شتابزده، تحریکآمیز و تفرقهافکن به طور جدی برحذر میدارد. در این راستا، تقویت معاضدت اجتماعی نخبگان و همافزایی مردم و مسئولان تنها راهحل برونرفت، و بازگشت به مسیر صلاح و فلاح جامعه اسلامی است.
در پایان، با ابراز همدردی با همه دلسوزان عرصه فرهنگ در ایران عزیز، آمادگی کامل خود را برای مشارکت در اصلاحات فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر اصول دینی و اخلاقی و در راستای همبستگی اجتماعی و تعالی فرهنگی ایران عزیز و سرافراز اعلام میداریم.
طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران کشور