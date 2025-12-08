خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام در این مراسم گفت: طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای پشتیبانی از پژوهشگران در دانشکده در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: تقویت مراکز رشد علم و فناوری می‌تواند زمینه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه اعضای هیأت علمی را بیش از پیش فراهم کند.

در حال حاضر، دانشگاه ایلام در بین ۸۰ دانشکده ملی کشور، رتبه سوم علمی را به خود اختصاص داده است.