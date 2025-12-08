پخش زنده
ساخت سالنهای ورزشی خسروشیرین و حشمتیه آباده پس از یک دهه توقف آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان آباده گفت: ساخت سالن ورزشی خسروشیرین امسال با اعتبار ۶ میلیارد تومان در بخشهایی مانند دیوارچینی، ساخت سکوهای تماشاگر و نصب درِ سالن آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال آینده تکمیل میشود.
فرخی افزود: سالن حشمتیه نیز با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مرحله دیوارچینی است.
او ادامه داد : برای تکمیل هر دو طرح به اعتبارات بیشتری نیاز داریم..
رئیس اداره ورزش و جوانان آباده اضافه کرد : سالن حشمتیه آباده تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری می رسد.