به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش‌ و جوانان آباده گفت: ساخت سالن ورزشی خسروشیرین امسال با اعتبار ۶ میلیارد تومان در بخش‌هایی مانند دیوارچینی، ساخت سکوهای تماشاگر و نصب درِ سالن آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال آینده تکمیل می‌شود.

فرخی افزود: سالن حشمتیه نیز با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مرحله دیوارچینی است.

او ادامه داد : برای تکمیل هر دو طرح به اعتبارات بیشتری نیاز داریم..

رئیس اداره ورزش ‌و جوانان آباده اضافه کرد : سالن حشمتیه آباده تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می رسد.