به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از جامع آماری تماس‌های گرفته شده و علت برداشت‌های غیر مجاز مشخص شد اکثر شهروندان بزه دیده، وارد لینک‌های با عنوان عدالت همراه، سهام عدالت، معشیتی و... شده‌اند و اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد کلاهبردار قرار داده که بلافاصله از حساب بانکی شهروندان مبالغی به صورت غیرمجاز برداشت شده بود.

سرهنگ حسن ابوالحسینی تاکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان از طریق لینک‌های ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی اقدام به نصب برنامه‌های جعلی نکنند، چراکه اینگونه اقدامات ترفندی برای کلاهبرداری از حساب‌های بانکی آنها می‌باشند.

این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان به هیچ وجه بر روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنند، همچنین تمامی ابلاغیه‌های قضایی از سرشماره مشخص مربوط به همان سازمان دولتی ارسال می‌گردد.

رئیس پلیس فتا استان یزد خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ پیگیری و مشاوره لازم را دریافت کنند.