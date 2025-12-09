پخش زنده
اصلاح شبکه آب خوروبیابانک، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوروبیابانک در کمیسیون حفاری این شهرستان گفت: برای اصلاح و اجرای ۱۵ کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهری و روستایی و شهرکهای جدید مسکونی خوروبیابانک بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مرتضی غلامرضایی افزود: برنامه ریزی شده تا شبکه فرسوده بافتهای قدیمی و شهرکهای جدید شهرهای خور و فرخی تا ۶ ماه آینده اصلاح شود.
وی گفت: اجرای این طرح موجب ارتقای پایداری تأمین آب، کاهش هدررفت و بهبود فشار آب در مناطق مختلف شهرستان میشود.