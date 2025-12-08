پخش زنده
امروز: -
معرفی تیم رویایی هر هفته لیگ برتر والیبال زنان ایران با دستور رئیس فدراسیون در دستور کار دپارتمان ارتباطات فدراسیون قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران روز شنبه ۱۵ آذرماه با شش دیدار در شهرهای قزوین، تبریز، آمل، بوشهر، کرج و گلپایگان پیگیری شد و تیمهای شهر آرکا البرز، سایپا تهران، ماجان مازندران، فولاد مبارکه سپاهان، مقاومت شهرداری تبریز و مهرگان شیراز در این دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند.
معرفی تیم رویایی هفته از سال گذشته ازسوی دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال در دستور کار قرار گرفت و امسال نیز همانند سال گذشته یک روز پس از برگزاری مسابقات با یکسان سازی داده آماری مسابقات تیم رویایی هفته در لیگ والیبال باشگاههای برتر مردان ایران شناخته و معرفی میگردد.
بر اساس دستور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در راستای یکسان سازی برگزاری مسابقات والیبال مردان و زنان و توجه یکسان به هر دو بخش، معرفی تیم رویایی با استفاده از داده آماری مسابقات در دستور کار قرار گرفت که با همکاری سازمان لیگ و تلاش مجموعه تیم اطلاع رسانی لیگ برتر والیبال زنان، معرفی تیم رویایی زنان نیز از هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان به بعد اجرایی شد.
بر این اساس تیم رویایی هفته دوم لیگ برتر زنان بر اساس عملکرد بازیکنان مشخص شد که فهرست آنها به قرار زیر است:
امتیازآورترین: مهسا لقمانی از مهرگان شیراز با ۲۷ امتیاز
بهترین حمله کننده: فاطمه خلیلی از فولاد مبارکه سپاهان با ۹ حمله موفق
بهترین مدافع: شقایق حسن خانی از مقاومت شهرداری تبریز با چهار امتیاز از هشت دفاع
بهترین سرویس زننده: معصومه قدمی از ماجان مازندران با چهار امتیاز از ۱۷ سرویس
بهترین دریافت کننده: فاطمه منظوری از سایپا تهران با هفت دریافت
بهترین توپگیر: مریم قاضی راد از کلینیک دکتر فرهاد با مجموع ۲۳ توپگیری
بهترین پاسور: هستی واحدی از ماجان مازندران با مجموع ۸۳ پاس
این دادههای آماری بر اساس آمار و اطلاعاتی است که از مسابقات و آنالیزورهای تیمها جمعآوری میشود و پس از یکسان سازی و پالایش با حداقل ضریب خطا بر اساس معیارهای تعیین شده در گزارش، منتشر و اطلاع رسانی میگردد.