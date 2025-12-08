پخش زنده
رکابزن سپاهان در مسابقات سه گانه آسیا بر سکوی دوم ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پارسا رسولی رکابزن تیم جوانان فولاد مبارکه سپاهان در مسابقات سهگانه (ترایاتلون) نوجوانان آسیا به میزبانی عربستان خوش درخشید.
این ورزشکار با اختلاف یک ثانیه با صدرا ابراهیمی دیگر ملیپوش ایران و قهرمان این دوره موفق به کسب نشان نقره شد.
ترکیب چهار نفره تیم ملی نوجوانان ایران در این این دوره از رقابتها، در مسافت ۴۰۰ متر شنا، ۱۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۲.۵ کیلومتر دو به مصاف حریفان رفتند.