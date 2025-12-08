به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ امیر انصاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در سطح استان و کشور ۲۳۰ میلیون لیتر مازوت کم سولفور در اختیار نیروگاه حرارتی شازند قرار گرفته که جایگزینی این سوخت به جای مازوت سنگین موجب کاهش چشمگیر عامل آلاینده دی اکسید گوگرد از هوای اراک شده است.

امیر انصاری گفت با تامین مازوت کم سولفور برای نیروگاه حرارتی شازند دی اکسید گوگرد دیگر آلاینده مسئول آلودگی هوای اراک نیست در حالی که پیش از این آلاینده دی اکسید گوگرد مازوت سنگین نیروگاه پنج برابر حد مجاز بود که با استفاده از مازوت کم سولفور میزان این آلاینده به ۷۰ درصد کمتر از حد مجاز کاهش پیدا کرده است.

شهرام ایران پاک مدیرعامل نیروگاه حرارتی شازند هم گفت از اول آبانماه برای اولین بار در نیروگاه‌های کشور از سوخت مازوت کم سولفور در نیروگاه حرارتی شازند استفاده شده که این سوخت ضمن بهبود اثرات زیست محیطی در احتراق بهتر، کاهش خرابی تجهیزات، کاهش خروج اضطراری واحد‌ها و در نهایت راندمان بهتر نیروگاه هم موثر است.

مدیرعامل نیروگاه حرارتی شازند گفت این نیروگاه در حال حاضر با سوخت ترکیبی گاز و مازوت کم سولفور فعالیت می‌کند، اما ذخیره صورت گرفته از مازوت کم سولفور پاسخگوی نیاز نیروگاه در فصل سرد سال نیست و تداوم تامین مازوت کم سولفور لازم و ضروری است.

انصاری مدیر کل حفاظت محیط زیست هم گفت پالایشگاه امام خمینی شازند تولید کننده مازوت کم سولفور است و در کارگروه کاهش آلودگی هوا مصوب شده پالایشگاه مازوت کم سولفور را به صورت مستمر و روزانه در اختیار نیروگاه قرار دهد که این موضوع که مطالبه مردمی است توسط مجموعه مدیریتی استان پیگیری می‌شود.

نیروگاه حرارتی شازند دارای چهار واحد بخار به مجموع ظرفیت هزارو۲۰۰ مگاوات است که آلاینده‌های سوخت این نیروگاه با کاهش کیفیت هوای اراک و شازند در ارتباط است.