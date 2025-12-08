به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: پرونده نگهداری کالای قاچاق شامل سیگار و مواد غذایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سیرجان رسیدگی شد.

فریدون کشیتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

بگفته وی: بازرسان اداره صمت شهرستان سیرجان این کالا‌های قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.