در مسیر تحول موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و در راستای دو راهبرد کلان حداکثرسازی شفافیت و حکمرانی هوشمند، از پنج سامانه تخصصی با حضور وزیر آموزشوپرورش رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان ، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: برنامههای خوبی در صندوق ذخیره فرهنگیان اجرا شده است که انتظار داریم از طریق برگزاری نشست، استفاده از رسانهها به عموم اعضای موسسه اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به اقدامات ساختاری موسسه، هلدینگها و شرکتهای تابعه اظهار کرد: ساماندهی شرکتها و ادغامهای صورتگرفته در هلدینگها و شرکتها، اصلاح اساسنامه، تغییر رویکرد از بنگاهداری به سهامداری، هوشمندسازی و استفاده از ابزارهای فناور محور در مدیریت مؤسسه و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی از جمله کارهایی است که آیندهی خوبی را برای مؤسسه رقم خواهد زد.
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت بانک سرمایه گفت: پیگیریهای انجامشده برای ساماندهی وضعیت بانک انجام شده و اقدامات لازم در آن خصوص صورت گرفته است.
در ادامه آیین رونمایی از ۵ سامانه تخصصی موسسه در راستای حکمرانی هوشمند، علی صادقی، مدیرعامل موسسه، راهاندازی سامانهها را گام مهمی در مسیر شفافیت و سلامت اداری بیان کرد.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه در مسیر حداکثرسازی شفافیت و حکمرانی هوشمند در موسسه طی یک سال گذشته برنامهریزی دقیق صورت گرفته و در آن راستا اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار کرد: در این راستا راهاندازی ۱۰ سامانه به طور منسجم، یکپارچه، همافزا و مکمل تعریف شد که ۵ سامانه امروز رونمایی میشود و اکنون اطلاعات موسسه و شرکتهای تابعه در آنها بارگذاری و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. ۵ سامانه دیگر نیز در مراحل پایانی قراردارند که تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید و از آنها نیز رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: سامانه شفافیت معاملات و منابع امکان ثبت و نمایش عمومی معاملات، دریافت آنلاین اسناد مناقصات و مزایدهها، مدیریت فرایندها و ارائه آمار لحظهای از روند معاملات را فراهم میکند.
صادقی افزود: سامانه ارزشمند دعاوی با هدف مستندسازی جامع پروندههای حقوقی، دسترسی لحظهای، پیگیری آنلاین روند رسیدگی و هشدار پروندههای حساس طراحی شده و بهعنوان دروازه واحد مدیریت حقوقی موسسه عمل میکند.
وی به سامانه مدیریت قراردادها اشاره کرد و گفت: ثبت و آرشیو الکترونیکی تمامی قراردادهای موسسه و شرکتهای تابعه در این سامانه صورت میگیرد که امکان نظارت دقیق، یکپارچگی اسناد و کاهش خطا را فراهم میکند.
صادقی ادامه داد: سامانه املاک و داراییها هم به منظور ثبت، مستندسازی و بهروزرسانی املاک و داراییهای موسسه و پشتیبانی از برنامه مولدسازی بر پایه دادههای دقیق طراحی شده است.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: سامانه مدیریت وسایل نقلیه نیز به منظور ثبت و کنترل ناوگان، صیانت از اموال و جلوگیری از هزینههای اضافی و افزایش بهرهوری طراحی شده است.
وی تاکید کرد: راهاندازی این سامانهها گامی مهم در جهت شفافسازی عملکرد، کاهش هزینهها و افزایش همافزایی در مجموعه است و برنامههای توسعهای دیگری نیز در حوزه شفافیت در دستور کار قرار دارد. پیادهسازی این سامانهها، زمینهساز مدیریت هوشمند، پاسخگویی بهموقع و گزارشدهی دقیق و تصمیمگیری بهینه در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود؛ اتفاقی که نهتنها اثربخشی و کارآمدی موسسه را افزایش میدهد، بلکه اعتماد بیشتر فرهنگیان عضو را در قبال فعالیت صادقانه، مسئولانه و شفاف به همراه خواهد داشت. تحولات گستردهتر در مسیر تبدیل موسسه به انچه اعضا انتظار دارند به عنوان یک موسسه پیشرو، پربازده، شفاف، پاسخگو، امین و معتبر در حال تحقق است که با یاری خداوند متعال در آن مسیر حرکت میکنیم و خواهیم رسید.