آسمان استان اصفهان میزبان باد و باران میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد، از امشب تا اواسط هفته آینده با گذر امواج ناپایدار شاهد ناپایداریهای متناوب به شکل رشد ابر، مهآلودگی، وزش باد و بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در نواحی مستعد بارش پراکنده تگرگ و رعدوبرق در استان باشیم.
حجتالله علی عسکریان ادامه داد: اوج فعالیت این سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان است، و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انتظار داریم، فعالیت سامانه افزایش یابد.
وی افزود: براساس پیشبینیها در مناطق مرکزی تا عصر سهشنبه به ویژه در کلانشهر اصفهان شاخص آلودگی هوا نیز روند افزایشی دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در منطقه غرب و جنوب فریدونشهر، سمیرم و بویین میاندشت از اواخر وقت امروز ادامه داد: فردا نیز مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به ویژه اصفهان، فریدونشهر، اسلام آباد موگویی، سمیرم، بویین میان دشت، فریدن (داران)، چادگان، خوانسار، دهق، شاهین شهر و میمه، عسگران، گلپایگان، مورچه خورت، باغبهادران، شهرضا، فلاورجان، دهاقان، کوهپایه، مبارکه، فرودگاه اصفهان، دهق، برخوار (دولت آباد) و شهرضا، تحت تأثیر این سامانه است.
وی افزود: همچنین تمام مناطق استان به ویژه اصفهان، فریدونشهر، اسلام آباد موگویی، عسگران، بویین میان دشت، سمیرم، خوانسار، فریدن (داران)، چادگان، گلپایگان، دهاقان، شاهین شهر و میمه، لنجان (زرین شهر)، باغبهادران، نائین، ورزنه، مورچه خورت، مبارکه، کوهپایه، کبوتر آباد، فلاورجان، عسگران، دهق، اردستان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، فرودگاه اصفهان، مهاباد، نطنز و ورزنه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با فعالیت بارشی همراه است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جادهها بهویژه در گردنههای کوهستانی به شکل بارش برف، آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، احتمال افزایش غلظت آلایندهها در کلانشهر اصفهان بهواسطه رطوبت، وزش باد شدید و طوفان لحظهای و خسارت به سازههای موقت و محصولات و ماشینآلات کشاورزی و نوسانات دمایی از مخاطرات این سامانه است.
وی گفت: در این شرایط پرهیز از سفرهای غیر ضروری بهویژه در گردنههای برفگیر، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، بویژه در نواحی سردسیر، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، ممنوعیت فعالیتهای تفریحی شامل طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها، نبود تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها توصیه میشود.
عسکریان با بیان اینکه دمای هوا تا ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، ادامه داد: از روز چهارشنبه روند دما کاهشی میشود.