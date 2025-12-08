

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی آلمان و هلند برگزار می شود، امروز تیم ملی هندبال بانوان ایران از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران به مصاف اروگوئه رفت.

اروگوئه در این دیدار توانست در پایان با نتیجه ۲۷ - ۱۶ برنده زمین لقب بگیرد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در جام رئیس فدراسیون بین المللی در گروه نخست قرار گرفته بود و بعد از رویارویی با کرواسی و پاراگوئه، امروز آخرین دیدار خود را در این مرحله برگزار کرد.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد. تیم ایران در دیدار برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ (جام ریاست فدراسیون جهانی) ۹ - ۳۸ از تیم کرواسی و ۲۰ - ۳۳ از تیم پاراگوئه شکست خورد.

این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند.

تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد