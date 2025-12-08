به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام نجم الهدی گفت: این برنامه با همکاری نماینده معزز ولی فقیه به عنوان رئیس قرارگاه، سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان رکن آموزش و توانمندسازی، حوزه‌های علمیه به عنوان رکن تأمین امام جماعت، اداره اوقاف به عنوان رکن پشتیبانی سخت‌افزاری، کانون‌های فرهنگی هنری تربیتی به عنوان رکن رسانه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر کنشگران محلی و اجتماعی و همچنین شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به عنوان رکن راهبری مسجد صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، مسئولان تأکید کردند که نخستین قدم باید در حوزه توانمندسازی ائمه جماعات برداشته شود؛ اقدامی که محکم، کامل و جامع طراحی شده است.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تصریح کرد: در همین راستا، جمعی از ائمه جماعات شاخص استان به عنوان نخستین گروه دعوت شدند تا در این برنامه آموزشی و توانمندسازی حضور یابند.

نجم الهدی ادامه داد: این حرکت، نقطه آغازین برنامه‌های گسترده قرارگاه مسجد برای ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مدیریتی ائمه جماعات در استان محسوب می‌شود و قرار است در مراحل بعدی به صورت فراگیرتر ادامه یابد.