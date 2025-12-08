به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی گفت: میانگین کشور در مثبت شدن نمونه‌های آنفلوانزا ۳۴ درصد است و آذربایجانغربی با ۲۱ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است.

احسان ریخته گر، با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شو‌د ویروس انفلوانزا تا پایان بهمن و اوایل اسفند ماه دراستان فعال باشد، از مردم خواست تا حد امکان از تجمع پرهیز و از ماسک استفاده کنند.

ریخته گر، انفلوانزا را یک‌نوع بیماری واگیر دانست و افزود: با مصرف نوشیدنی و‌تأمین آب بدن و همچنین استفاده از سبزیجات در رژیم غذایی از ابتلا به این بیماری جلوگیری می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه تعطیلی‌ها با هدف توقف چرخه انتقال ویروس انجام می‌شود، از مبتلایان خواست تا بهبودی کامل بیماری درخانه بمانند و از حضور در محل کار، مدارس و دانشگاه‌ها خوداری کنند.