\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u00a0\u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u06f1\u06f5\u06f0 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u062c\u0644\u0648\u0647 \u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u062b\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0622\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n