به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به پایداری جو در استان تا سه‌شنبه ۱۸ آذرماه گفت: با تقویت سامانه بارشی از پنجشنبه شب ۲۰ آذرماه، گستره و میزان بارش‌ها در سطح استان افزایش خواهد یافت.

زهرا عنایتی افزود: از امروز بعدازظهر دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته، به‌صورت متناوب گذر ابر از استان را خواهیم داشت که در برخی ساعات باعث افزایش سرعت باد می‌شود.

وی اظهار کرد: با تقویت سامانه بارشی از پنجشنبه شب ۲۰ آذرماه، گستره و میزان بارش‌ها در سطح استان افزایش خواهد یافت. همچنین کاهش میدان دید به‌دلیل تشکیل مه به‌ویژه در ساعاتی از شب و حوالی صبح و در مناطق کوهستانی محتمل است.

عنایتی ادامه داد: زاوه با دمای منفی سه درجه سردترین نقطه استان و سرخس با ۲۴ درجه گرم‌ترین نقطه در شبانه روز گذشته بوده است.