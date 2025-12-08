سه همت برای اجرای سه طرح صنعتی در استان همزمان با سفر رئیسجمهور
این طرح ها شامل احداث پالایشگاه نفت مجتمع تولید انواع شیشه و تولید لولههای بدون درز است که پیش بینی می شود برای ۶ هزارنفر شغل فراهم شود.
.احداث پالایشگاه نفتی با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در گچساران با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری اولین طرحی بود که کار ساخت آن شروع شد
.مجتمع تولید انواع شیشه با سرمایهگذاری ۱۸۹ میلیون دلاری هم طرح دیگری ست که قراره ب زودی کار ساخت آن آغاز شود
.سومین تفاهمنامه هم احداث واحد تولید لولههای بدون درز است که قراره ۱۸۸ اشتغال مستقیم ایجاد کند
.به گفته متولیان قراره هر سه طرح طبق برنامهریزی، طی سه سال آینده به بهرهبرداری برسند