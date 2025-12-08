ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سفر رئیس جمهور به استان تفاهم‌نامه آغاز عملیات اجرایی سه طرح مهم به امضا رسیده که قرار است ۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کند .ب

.احداث پالایشگاه نفتی با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در گچساران با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری اولین طرحی بود که کار ساخت آن شروع شد

.مجتمع تولید انواع شیشه با سرمایه‌گذاری ۱۸۹ میلیون دلاری هم طرح دیگری ست که قراره ب زودی کار ساخت آن آغاز شود

.سومین تفاهم‌نامه هم احداث واحد تولید لوله‌های بدون درز است که قراره ۱۸۸ اشتغال مستقیم ایجاد کند

.به گفته متولیان قراره هر سه طرح طبق برنامه‌ریزی، طی سه سال آینده به بهره‌برداری برسند