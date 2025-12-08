

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل مهرآبادی، سرپرست دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن دی‌سی، ضمن خیر مقدم هیات ایرانی برای حضور در واشنگتن، تأکید کرد: این حضور را به خانواده فوتبال ایران تبریک می‌گوییم و خوشحالیم که نمایندگان کشورمان در مراسم قرعه‌کشی شرکت کردند. با توجه به شرایط موجود، آینده خوبی برای تیم ملی پیش‌بینی می‌کنیم.

وی با اشاره به استقبال گسترده ایرانیان خارج از کشور افزود: ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا مشتاقانه منتظر حضور تیم ملی در مسابقات جهانی هستند و بی‌صبرانه آماده‌اند تا از تیم کشورشان حمایت و تشویق کنند.

مهرآبادی با آرزوی موفقیت برای ملی پوشان ایران در رقابت‌های پیش‌رو گفت: برای تمامی ایرانیان داخل و خارج کشور بهترین‌ها را آرزو می‌کنیم و امیدواریم تیم ملی با دست پر به میهن بازگردد. این دفتر آماده هرگونه همکاری با فدراسیون فوتبال و تیم ملی ایران است و در تمام مراحل در کنار مجموعه فوتبال کشور خواهد بود.