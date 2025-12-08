پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نخستین سالگرد درگذشت مرحوم مرتضی رمضانی، خانواده این مرحوم بهجای برگزاری مراسم پرهزینه و متداول، هزینه مربوط به مراسم را صرف تهیه سه سری جهیزیه برای دختران نیازمند تحت پوشش بهزیستی کردند؛ اقدامی که با قدردانی مسئولان و تحسین جامعه محلی روبهرو شد.
کشاورز مدیرکل بهزیستی استان با تقدیر از این حرکت ارزشمند گفت:خانواده رمضانی با انتخابی درست و بهجای تجملات، در شادی آغاز زندگی سه زوج جوان سهیم شدند. چنین اقدامهایی میتواند الگویی برای نذرهای مؤثر و ماندگار در جامعه باشد.
سید امید رمضانی فرزند مرحوم مرتضی رمضانی نیز با بیان اینکه پدرشان همواره به نوعدوستی، کمک به نیازمندان و پرهیز از اسراف توصیه میکرد، اظهار کردکه تصمیم تهیه جهیزیهها بهترین راه برای زنده نگهداشتن یاد او بوده است.