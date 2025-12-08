پخش زنده
هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این رویداد باهدف ارتقا و بهبود کمی و کیفی محصولات تولیدی صنایعدستی بر اساس معیارهای بین المللی بازاریابی، زمینه سازی برای شرکت در برنامۀ داوری مهر اصالت و افزایش انگیزه برای رشد استعداد، نوآوری و خلاقیت در تولید بهروز صنایعدستی هر دو سال یکبار برگزار میشود.
نورالله عبدالهی افزود:با توجه به انتشار فراخوان رسمی و اطلاعرسانی گسترده، هنرمندان رشتههای مختلف آثار خود را در مهلت تعیینشده به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند.
وی گفت: فرآیند این داوری مطابق با معیارهای از پیش تعریفشده ازجمله اصالت، کیفیت، خلاقیت و قابلیت عرضه در بازار بوده است و آثار پس از ارزیابی اولیه کارشناسان استان به همت داوران بررسی و ارزیابی نهایی میشود.
عبدالهی افزود: از ۳۶۲ اثر راهیافته به دبیرخانه، ۱۲۳ اثر به مرحله داوری نهایی راه پیداکرده و از فردا به مدت ۳ روز این آثار داوری نهایی میشود.