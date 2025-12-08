پخش زنده
میز خدمت محیط زیست در بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار آذربایجان غربی دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میز خدمت محیط زیست با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و معاونین محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و محیط زیست انسانی اداره کل در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان برپا شد.
در این برنامه مخترعین، پژوهشگران و مدیران شرکتهای دانش بنیان، بصورت چهره به چهره مسائل و موضوعات محیط زیستی خود را با مدیرکل و معاونین بیان کردند.
میز خدمت محیط زیستی در طول ایام سال و در مناسبتهای مختلف با هدف تحقق مصادیق حقوق شهروندی، استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و رفع مشکلات محیط زیستی با حضور مدیرکل و معاونین و روسای ادارات حفاظت محیط زیست استان برپا میشود.
بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان آذربایجان غربی با هدف معرفی اقدامات پژوهشی، فناورانه و پروژههای کاربردی از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ عصر در تالار وحدت ارومیه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از آن بازدید کنند.