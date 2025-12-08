فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران کرمانی با تشریح جزئیات این طرح گفت :بر اساس مصوبه جدید، نرخ بنزین مصرفی از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت

وی افزود:نرخ بنزین مصرفی خودروهای دولتی که پیش‌تر با قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تأمین می‌شد، از این پس به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مهاجرانی اظهار داشت :خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از دریافت سهمیه بنزین محروم شده و ملزم به خرید بنزین با نرخ آزاد هستند.

وی افزود :خودروهای خارجی نیز مشمول طرحی می‌شوند که باید سوخت مورد نیاز خود را با نرخ جایگاه تأمین کنند

سخنگوی دولت اظهار داشت :سیاست دولت، عدم تخصیص ارز اضافی برای واردات بنزین و جلوگیری از فشار به معیشت مردم است

وی افزود :دولت برای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، اجرای این طرح را ضروری دانسته است