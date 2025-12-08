پخش زنده
سخنگوی دولت از آغاز اجرای مصوبه بنزین سهنرخی از بامداد روز شنبه ۲۲ آذرماه در سراسر کشور خبر داد
فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران کرمانی با تشریح جزئیات این طرح گفت :بر اساس مصوبه جدید، نرخ بنزین مصرفی از کارت سوخت جایگاهها به ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت
وی افزود:نرخ بنزین مصرفی خودروهای دولتی که پیشتر با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تأمین میشد، از این پس به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مهاجرانی اظهار داشت :خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از دریافت سهمیه بنزین محروم شده و ملزم به خرید بنزین با نرخ آزاد هستند.
وی افزود :خودروهای خارجی نیز مشمول طرحی میشوند که باید سوخت مورد نیاز خود را با نرخ جایگاه تأمین کنند
سخنگوی دولت اظهار داشت :سیاست دولت، عدم تخصیص ارز اضافی برای واردات بنزین و جلوگیری از فشار به معیشت مردم است
وی افزود :دولت برای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، اجرای این طرح را ضروری دانسته است