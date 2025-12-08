پخش زنده
فرمانده سپاه کربلای مازندران در دیدار با مدیرکل میراثفرهنگی استان بر لزوم ارتقای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران در دیدار با مدیرکل میراثفرهنگی استان بر اهمیت تقویت تعاملات میان دستگاههای فرهنگی و نقش این همکاریها در ارتقای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مازندران تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان، خواستار برنامهریزی منسجمتر برای بهرهگیری از این توانمندیها شد.
در این دیدار، حسین ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی مازندران نیز بر ضرورت مشارکت فعال نهادهای مردمی و تقویت برنامههای فرهنگی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.
وی با اشاره به مفهوم گردشگری تعالیبخش گفت: این نوع گردشگری به توسعه فردی و اجتماعی گردشگران کمک میکند و با ایجاد تجربههای عمیق فرهنگی، مسئولیتپذیری را افزایش میدهد.
وی افزود: گردشگری تعالیبخش بر احترام به ارزشهای محلی، حفظ محیط زیست و تعامل سازنده میان میزبان و گردشگر تأکید دارد و باعث رشد پایدار جامعه میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران در پایان بر ضرورت همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای حفظ و توسعه ظرفیتهای گردشگری استان تأکید کرد.