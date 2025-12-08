پخش زنده
درعملیات اطلاعاتی پلیس کرمان محموله ۱۰۰ کیلویی حشیش کشف شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره گفت: ماموران پایگاه اطلاعات پلیس شهرستان کرمان بر اساس اقدامات اطلاعاتی از حمل و انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر مطلع شدندو با همکاری ماموران کلانتری ۲۱ یک دستگاه خودروی سواری را در شهر کرمان توقیف و در بازرسی از آن ۱۰۰ کیلوگرم حشیش کشف کردند.
سردار جلیل موقوفهئی افزود: در این رازمینه یک متهم که درصدد انتقال این محموله به مناطق شمالی کشور بود ، تحویل مراجع قضایی شد.
استان پهناور کرمان به علت نزدیکی به استانهای مرزی شرق کشور همواره محل تردد و عبور باندها و قاچاقچیان مواد مخدر بوده و طی سالهای متمادی به عنوان سپر دفاعی مبارزه با این پدیده شوم عمل کرده است.