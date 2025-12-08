مسئول حراست وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک‌های تقلبی با عنوان «انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن» خبر داد و تاکید کرد که شهروندان نباید به لینک‌های ناشناس اعتماد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا هاشمی‌نیا، مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی گفت: پیامک‌های جعلی با مضمون «انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن» اخیراً برای برخی شهروندان ارسال شده است.

وی افزود: هدف این پیامک‌ها سرقت اطلاعات بانکی افراد است.

هاشمی‌نیا تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی هیچ خدماتی از طریق پیامک ارائه نمی‌کند و مردم باید مراقب لینک‌های مشکوک باشند.

وی تصریح کرد: در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی، درخواست شده موضوع به پلیس فتا و ادارات حراست گزارش شود.

هشدارها برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های دیجیتال ادامه دارد.