پخش زنده
امروز: -
مسئول حراست وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامکهای تقلبی با عنوان «انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن» خبر داد و تاکید کرد که شهروندان نباید به لینکهای ناشناس اعتماد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا هاشمینیا، مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی گفت: پیامکهای جعلی با مضمون «انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن» اخیراً برای برخی شهروندان ارسال شده است.
وی افزود: هدف این پیامکها سرقت اطلاعات بانکی افراد است.
هاشمینیا تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی هیچ خدماتی از طریق پیامک ارائه نمیکند و مردم باید مراقب لینکهای مشکوک باشند.
وی تصریح کرد: در صورت دریافت چنین پیامکهایی، درخواست شده موضوع به پلیس فتا و ادارات حراست گزارش شود.
هشدارها برای جلوگیری از کلاهبرداریهای دیجیتال ادامه دارد.