سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در نشست با مدیران کارخانجات آرد اعلام کرد موجودی گندم استان در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان در نشست هم‌اندیشی مدیران صنعت آرد و نان مازندران از وضعیت مطلوب موجودی گندم خبر داد.

سید محمد جعفری تأکید کرد: حفظ آرامش و ثبات در صنعت آرد و نان، دغدغه مشترک همه ماست و مجموعه استان با تمام توان پای کار ایستاده است.

وی با اعلام اینکه موجودی گندم استان در وضعیت بسیار مناسب و مطمئنی قرار گرفته است، افزود: علاوه بر ذخایر داخلی، واردات گندم خارجی از بنادر مازندران و تأمین گندم کیفی از سایر استان‌ها برای افزایش کیفیت آرد در حال انجام است.

جعفری خطاب به مدیران کارخانجات آرد گفت: انتظار جامعه از ما تولید نان کیفی و پایدار است و همه ما در این زمینه وظیفه‌مند هستیم.

وی همچنین از اضافه شدن یک شرکت پیمانکار جدید به مجموعه حمل و توزیع آرد استان خبر داد و گفت این اقدام به بهبود جریان آردرسانی به شهرستان‌ها کمک خواهد کرد.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران با اشاره به نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین همه بخش‌های زنجیره تأمین گندم، آرد و نان تأکید کرد.