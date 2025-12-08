پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه افغانستان گفت: حکومت افغانستان به دنبال تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در رشته پیامهایی اعلام کرد: " پرکین توکونوف " نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان درباره تقویت روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه افغانستان گفت: افغانستان به دنبال تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه براساس دیپلماسی، تفاهم و احترام متقابل است.
نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان نیز در این دیدار گفت: ثبات منطقهای یک مسئولیت مشترک است که از طریق اعتماد سازی، بهبود امنیت و همکاریهای اقتصادی حاصل میشود.
اظهارات متقی مبنی بر تقویت روابط با همسایگان در حالی است که مناسبات افغانستان و پاکستان با تنشهای شدید همراه با درگیریهای مرزی همراه است.
افغانستان تلاش میکند در این شرایط با سایر کشورهای منطقه و همسایه روابط خود را گسترش دهد و از آن برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی استفاده کند.