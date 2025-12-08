آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان، با هدف تبدیل این بنای میراثی به‌عنوان برند تاریخی و فرهنگی شهر با بیش از هزار و ۲۸ سال قدمت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرماندار سمنان امروز در نشست خبری آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در فرمانداری افزود: مناره مسجد جامع ، اثری تاریخی و میراثی و هزارساله است که باید برند شهر سمنان شود.

مهدی صمیمیان افزود : ۸۵ درصد بنا‌های تاریخی کشور مربوط به دوره صفوی، زندیه و قاجار است در حالی که مناره مسجد جامع سمنان قدمت هزار و ۲۸ ساله دارد که به منظور معرفی این بنای تاریخی آیین پاسداشت آن ، ۱۹ آذر امسال همزمان با شب سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در سالن هلال احمر شهر سمنان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از یک‌هزار مهمان برای آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان دعوت شده است، گفت : شناساندن این مناره به عنوان برند شهر سمنان هدف اصلی از برگزاری این رویداد است چراکه در طول تاریخ برای مردم این اثر تاریخی محور آیین‌های مختلف و حاجت‌دهنده نیاز‌های شهروندان بوده و جایگاه تاریخی و فرهنگیِ فعلی آن باید نهادینه شود.

فرماندار سمنان ، جذب گردشگر داخلی و خارجی را از دیگر اهداف این رویداد عنوان کرد و گفت : طی این آیین سعی بر این است تا با همفکری و همگرایی برای معرفی سی‌ام مهر به عنوان «روز سمنان» وفاق ایجاد شود تا در شورای فرهنگ عمومی بتوان تصمیم‌گیری نهایی برای آن داشت.

وی به تلاش برای ثبت جهانی ۲ اثر تاریخی از ۱۵۶ اثر ثبت ملی در شهرستان سمنان شامل مسجد جامع و مسجد سلطانی یا امام (ره) در قالب آیین پاسداشت هزار مناره سمنان اشاره کرد و افزود: این مساله پیش‌تر طی نامه محمدجواد کولیوند استاندار سمنان به وزیر میراث‌فرهنگی مطالبه شد و طوماری در آیین پاسداشت برای ثبت جهانی این ۲ بنای بی‌نظیر جمع‌آوری می‌شود.

صمیمیان افزود: از سفیر کشور چین در ایران به خاطر خواهرخواندگی سمنان با شهر ارومچی، از سفیر کشور ازبکستان در ایران به خاطر سابقه تاریخی شهر‌های سمرقند و بخارا، و از سفیر کشور تاجیکستان در ایران به‌خاطر مدفون‌بودن میرسیدعلی همدانی از شاگردان علاالدوله سمنانی در آن کشور، برای آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان دعوت شده است.

وی گفت : سفیران کشور‌های قطر و عمان در ایران نیز به این آیین نیز دعوت شدند .

فرماندار سمنان افزود : ۲ استاد برجسته نیز در این رویداد به سخنرانی علمی درباره این اثر تاریخی می‌پردازند که علی خیرالدین استادتمام رشته عمران درباره طرح‌های پیشنهادی برای مرمت و علیرضا انیسی پژوهشگر حوزه تاریخ معماری و فرهنگ ایران درباره ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این بنای یک‌هزارساله برای حاضران سخنرانی دارند.