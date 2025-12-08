به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این مراسم، حجت‌الاسلام صادق کرمی‌پور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سیرجان با گرامی‌داشت یاد و خاطره خبرنگار شهید حمید نظری‌مکی‌آبادی گفت این شهید بزرگوار در رزمایش ارتش سال ۱۳۸۴ به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام صادق کرمی‌پور با تأکید بر ادامه راه شهیدان افزود:زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست و خبرنگاران نیز بدون هیچ‌گونه انتظار و توقعی در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و آگاهی‌بخشی به جامعه، مجاهدانه تلاش می‌کنند.

شهید «حمید نظری‌مکی‌آبادی» از خبرنگاران و کارمندان سازمان صدا و سیما بود. وی در سال ۱۳۶۹ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد.

هواپیمای سی–۱۳۰ حامل خبرنگاران و نظامیان ۱۵ آذر ۱۳۸۴پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد، در نزدیکی این فرودگاه با ساختمان مسکونی برخورد و سقوط کرد ودر این حادثه ۱۰۶ نفر از جمله شهید نظری‌مکی‌آبادی به شهادت رسیدند.

پیکر پاک این شهید والا مقام در گلزار شهدای سیرجان در کنار دیگر یاران شهیدش آرام گرفت.