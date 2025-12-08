هجدهمین مجمع پارلمانی سازمان امنیت جمعی باحضور هیئت پارلمانی و سیاسی جمهوری اسلامی و تبیین مواضع اصولی کشورمان در مسکو برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ هجدهمین نشست عمومی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه با حضور رؤسای مجالس کشور‌های عضو این سازمان، به استثناء ارمنستان و همچنین هیئت‌های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، چین و صربستان در مسکو برگزار شد.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با همراهی کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و فرشاد ابراهیم پور نورآبادی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در این رویداد حضور داشتند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست عمومی این اجلاس گفت: یکی از اهداف اساسی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی، تسهیل همکاری‌های امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، مقابله با جنایات سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، تهدیدات سایبری، تجزیه‌طلبی و همچنین برگزاری رزمایش‌های مشترک و تجاری‌سازی محصولات دفاعی است.

وی افزود: این مجمع می‌تواند با تدوین توافق‌نامه‌های همکاری راهبردی بلندمدت، الگوی الهام‌بخشی برای مجامع نوپای منطقه‌ای همچون مجمع پارلمانی کشور‌های ساحلی دریای خزر باشد و نقش‌آفرینی مؤثری در سازمان همکاری شانگهای و سایر ترتیبات چندجانبه منطقه‌ای داشته باشد.

ابراهیم عزیزی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در حوزه مسائل جهانی، جمهوری اسلامی ایران اقدامات ماجراجویانه اخیر رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای و مراکز غیرنظامی خود را به‌شدت محکوم می‌کند. این حملات، نقض فاحش حاکمیت ملی، تعرض به تمامیت ارضی و استفاده غیرقانونی از زور است و هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی ندارد. این اقدامات خصمانه نه‌تنها امنیت ایران، بلکه ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد و موجب گسترش بی‌اعتمادی و افزایش سطح تهدیدات می‌شود.

وی افزود: در حوزه فلسطین و لبنان نیز، وضعیت غزه و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع، یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های عصر حاضر است. محاصره، حملات مکرر، نقض گسترده حقوق بشر و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، هیچ توجیه اخلاقی و حقوقی ندارد و از سوی دیگر، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان همچنان ادامه دارد و امنیت منطقه را در معرض تهدید‌های جدی قرار داده است.

عزیزی گفت: جامعه جهانی، سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی باید مسئولیت خود را در قبال این فجایع به‌طور جدی انجام دهند.

وی تصریح کرد: در حوزه هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته، اما مداخلات سیاسی آمریکا و برخی کشور‌های غربی مانع از تبدیل این همکاری‌ها به مسیر اعتمادساز شده است.

عزیزی گفت: محدودیت اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دسترسی‌های نظارتی، در راستای تأمین امنیت سایت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و واکنشی منطقی به تهدیدات و اقدامات خرابکارانه بوده است.

سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی–سیاسی متشکل از روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است که از سال ۲۰۰۲ بر اساس پیمان امنیت جمعی فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف اصلی این سازمان تأمین امنیت مشترک میان کشور‌های عضو است، به این معنا که هرگونه حمله به یکی از اعضا، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود.