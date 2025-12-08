پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه سه شهرداری یزد: تکمیل بلوار دکتر اسلامی ندوشن نقش بسزایی در مدیریت و کاهش ترافیک در بلوارهای دفاع مقدس و شهید قندی و چهارراههای ریاضی و جانباز خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حامد شیشه بری از آغاز فاز پایانی عملیات عمرانی بلوار اسلامی ندوشن خبر داد و گفت: عملیات عمرانی این بلوار که در سال ۱۴۰۲ متوقف شده بود، مجدداً شروع شده است و امیدواریم بتوانیم این بلوار را تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسانیم.
وی افزود: بلوار دکتر اسلامی ندوشن به طول هزار و ۶۰۰ متر در دو باند ۱۳ متری حدفاصل بلوار دفاع مقدس و بلوار شهید قندی در حال احداث است که اجرای کامل آن نقش بسزایی در مدیریت و کاهش ترافیک در این دو بلوار و چهارراههای ریاضی و جانباز خواهد داشت.
شیشه بری با بیان این که این طرح تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، ادامه داد: از دیگر اهداف اجرای این طرح میتوان به تسهیل در تردد ساکنین محلات مهرآوران، فراز، فجر فرهنگیان و فازهای یک تا سه شهرک طوبی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در احداث این بلوار، موضوع دفع آبهای سطحی را دقت زیادی دنبال کردیم، گفت: در کنار سایر عملیات عمرانی نظیر جدولگذاری و آسفالت، یکی از مباحثی که در اولویت کارهای اجرایی در این بلوار بود، بحث اجرای صحیح و کارآمد سیستم دفع آبهای سطحی بود تا در هنگام بارندگی، شاهد کمترین مشکل در این زمینه باشیم.
مدیر منطقه سه شهرداری یزد، هزینه اجرای این فاز را در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال و در مجموع تمامی فازها ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مرحله اقدمات عمرانی شامل هزار متر جدولگذاری، سه هزار و ٢٠٠ متر مربع زیرسازی باند شرقی، هزار و ٩٠٠ متر طول اجرای دفع آبهای سطحی، اجرای روشنایی (نصب پایه چراغ)، رنگ آمیزی سنگ جداول و ترافیکی و در نهایت ١۶ هزار متر مربع آسفالت باند شرقی انجام خواهد شد.