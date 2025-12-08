به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رویداد ملی «شکوه مادری» به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی، هم زمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تجلیل از ۲۰ برگزیده ملی و ۲۴۰ برگزیده استانی، برگزار می‌شود.

ششمین دوره رویداد «شکوه مادری»، با شعار محوری «نسل رضوی؛ امت تمدن‌ساز» با فراخوانی ویژه مادران برگزیده دارای بیش از ۳ فرزند و کمتر از ۴۰ سال سن و زوجینی که تاریخ عقدشان ۱۴۰۲ به بعد باشد و در دوسال اول زندگی مشترکشان صاحب فرزند شده‌اند، فعالیت خود را، آغاز کرد.

مدیر مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی، با اشاره به فراخوان دوره ششم شکوه مادری، گفت: این رویداد که تاکنون پنج دوره موفق را پشت سر گذاشته است، امسال، با استقبال گسترده‌تر خاطبان مواجه شد و ۴۵ هزار نفر در مرحله فراخوان ۱۴۰۴، در سامانه مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت (https://zendegirazavi.ir) شرکت کردند.

فاطمه دژبرد، افزود: بیشتر این بانوان شرکت‌کننده، بانوان فرهیخته و توانمندی هستند که ضمن دارابودن تحصیلات در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و علمی، اهتمام ویژه دارند. در دبیرخانه رویداد ملی شکوه مادری، از میان ۴۵ هزار بانوی متقاضی حضور در برنامه شکوه مادری، از ۲۰ مادر به‌عنوان برگزیده‌های ملی و ۲۴۰ مادر نیز به‌عنوان برگزیده‌های استانی تجلیل خواهیم کرد.

دژبرد، با اشاره به دعوت از ۲۰ مادر برگزیده برای حضور در مشهد مقدس، عنوان کرد: ۲۰ برگزیده ملی از ده استان کشور که مادرانی دارای بیش از ۳ فرزند و ویژگی‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی هستند، از ۱۷ تا ۲۰ آذر مهمان مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی در مشهد هستند و برای آنان برنامه‌های مختلف فرهنگی و معرفتی، تدارک دیده شده است.