سه متهم با سه کیلو و ٦۰۰ گرم هروئین بلعی در شهرستان بجستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بجستان گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید عبدالهی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری با همکاری پلیس مواد مخدر و ماموران کلانتری ۱۱ شهید شوقی به سه مسافر یک دستگاه اتوبوس مظنون شدندو به منظور بررسی بیشتر آنان را به ایستگاه انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ اکبر محمد آبادی افزود: با اعزام قاچاقچیان به بیمارستان، سه کیلو و ٦۰۰ گرم هروئین از معده این افراد کشف شد.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.