سخنگوی دولت اظهار کرد: ما با ناترازیها مواجه شدیم، چون علوم اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری را جدی نگرفتیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فاطمه مهاجرانی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت :دولت یکسری وظایف دارد که باید در راستای حل مسائل ایفای نقش کند و تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهد
وی افزود :فارغ از تفاوتهای سلیقهای، همه ما یک کشور، یک رهبر و یک پرچم داریم.
وی افزود : به قول شهید بهشتی اگر دانشجو اذان نگوید، نماز ما قضا میشود. تمام دغدغههای دانشجویان را با این گوش میشنوم که دارند اذان میگویند.
مهاجرانی گفت :در هر استان معاونت پژوهشی دانشگاه مکلف است نکاتی را که برای هر زیستبوم به عنوان راهحل شناخته میشود، جمعآوری و توسط استانداران دنبال شود.
وی افزود :ابتدای این دولت سهم انرژی خورشیدی کشور زیر یک درصد بود، در حالی که در این حوزه مزیت داریم. اما از این مزیت استفاده نکردیم، زیرا مزیت قیمت را تخریب کرده بودیم.