همایش رزمندگان دوران دفاع مقدس در شهر شهیدپرور خانوک زرند برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مراسم با استقبال پرشور مردم و خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران بویژه جوانان و نوجوانان همراه بود و شهر خانوک، با ثبت بیشترین تعداد رزمنده و بالاترین نسبت شهدا به جمعیت در استان کرمان، حماسهای ماندگار از ایثار و ازخودگذشتگی آفریده است.
سردار ناصر بهروز جانشین سپاه ثارالله استان، با قدردانی از برگزار کنندگان این مراسم، برگزاری سومین دوره این همایش، گواه زندهبودن روحیه مقاومت و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس در این خطه داتست. و بر تداوم راه شهدا و انتقال مفاهیم ناب ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد.
حجت الاسلام اسماعیل زاده امام جمعه خانوک «هدف از برگزاری این همایش، را پاسداشت مجاهدتهای رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان دانست؛ و افزود شهر خانوک با جمعیتی حدود ۳۰۰۰ نفر، ۶۰ شهید و بیش از ۲۲۰ جانباز و آزاده، بیش از ۵۰۰ رزمنده تقدیم انقلاب کرده است.
. در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از عکسهای دوران جنگ تحمیلی و شهیدان گرانقدر خانوک برپا شد که بازتابدهنده بخشی از تاریخ پرافتخار این شهر میباشد. در این مراسم از تعدادی خانوادههای معظم شهدا و جانبازان تجلیل شد.