اصفهان این روزها به به قلم پروردگار رنگ رنگ شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نصف جهان این روزها در پاییز رنگ و نقش متفاوتی دارد.
زیبایی پاییز در اصفهان نه فقط با چشم دیده میشود، بلکه با تمام وجود لمس و احساس میگردد؛ در سرمای ملایم صبحگاهی، در نور طلایی عصرهای کوتاه، در صدای رودهایی که با برگهای رنگین همنوا میشوند و در آرامشی که همهجا گسترده است.
پاییز در این استان، فصلی نیست که تنها بگذرد؛ تجربهای است که روح را تازه میکند و دل را به دنیای شگفتیهای بیپایان طبیعت نزدیکتر میسازد.