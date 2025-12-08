اصفهان این روز‌ها به به قلم پروردگار رنگ رنگ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نصف جهان این روز‌ها در پاییز رنگ و نقش متفاوتی دارد.

زیبایی پاییز در اصفهان نه فقط با چشم دیده می‌شود، بلکه با تمام وجود لمس و احساس می‌گردد؛ در سرمای ملایم صبحگاهی، در نور طلایی عصر‌های کوتاه، در صدای رود‌هایی که با برگ‌های رنگین هم‌نوا می‌شوند و در آرامشی که همه‌جا گسترده است.

پاییز در این استان، فصلی نیست که تنها بگذرد؛ تجربه‌ای است که روح را تازه می‌کند و دل را به دنیای شگفتی‌های بی‌پایان طبیعت نزدیک‌تر می‌سازد.