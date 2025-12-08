پخش زنده
امروز: -
نمایندهی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاههای کشور گفت:برای حل مشکلات کشور، هیچ راهی جز استفاده از پژوهش و دانشگاه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن مروتی امروز دوشنبه (۱۷ آذر) در آئین تجلیل از سرآمدان پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:برای حل مشکلات کشور، هیچ راهی جز استفاده از پژوهش و دانشگاه وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت پژوهش و تحقیق تاکید کرد: در بازنگری انجام شده در آییننامۀ ارتقاء اعضای هیئت علمی وزارت علوم، مقرر شد یک ماده با عنوان «فناوری» افزوده شود.
نمایندهی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاههای کشور با تبریک ارتقاء رتبۀ علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و قرارگیری در جمع دانشگاههای برتر کشور، افزود: این افتخار بزرگ کسب شده توسط دانشگاه، حاصل تلاش جامعه دانشگاهی است. دانشگاه شهید چمران اهواز همانند درخت تنومندی است که روز به روز در حال قدرتمندتر شدن است.
دکتر مروتی با اشاره به ضرورت ایجاد اعتماد نسبت به دانشگاههای خوزستان اظهار کرد: یکی از مصوبات هیأت دولت در سفر به خوزستان این بود که ۷۰ درصد از سهم درنظر گرفته شده برای پژوهش دستگاههای اجرایی استان، به دانشگاه اختصاص دادهشود این اقدام میتواند بسیار کمککننده باشد.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین در این مراسم بر ضرورت به کارگیری ظرفیتهای علمی دانشگاهها و مراکز علمی، تأکید کردو گفت: بخش عمدهای از اقدامات و فعالیتهای انجام شده در ماههای اخیر، در راستای اصلاح فرآیندهای پژوهشی دانشگاه بوده است.
دکتر علی حسین حسین زاده ادامه داد: نشریات و مجلات دانشگاه بهعنوان یکی از ابزارهای پژوهشی دانشگاه، باید تقویت شوند. همچنین، نشریات دانشگاه تاکنون موفق به کسب رتبههای علمی خوبی شدهاند.
وی بیان کرد: برای حل ناترازی آب در کشور، شش حوضه آبریز مشخص شده که (رفع ناترازی) یک حوضه به استان خوزستان واگذار شدهاست. به این منظور، کارگروهی تشکیل شد که دبیر علمی آن دانشگاه شهید چمران اهواز و مجری استانداری است.