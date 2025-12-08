پخش زنده
بر اساس هشدارنارنجی هواشناسی آذربایجان غربی مخاطره بارش باران وبرف ومه گرفتگی تاچهارشنبه درکلیه مناطق استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هشدارنارنجی هواشناسی آذربایجان غربی بیانگرآبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی در جادههای مواصلاتی و کولاک برف و کاهش دید افقی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی است.
در هشدارنارنجی شماره ۱۸ هواشناسی استان آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۵ و باتوجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی وضعیت جوی استان همراه با بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره بارش باران وبرف و مه گرفتگی تا چهارشنبه در کلیه مناطق استان ادامه دارد.
در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی و کولاک برف در جادههای مواصلاتی، مه گرفتگی و کاهش دید افقی وجود دارد.
در این شرایط -آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران -اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی –خودداری از سفرهای غیر ضروری واحتیاط در ترددهای شهری و جادهای-پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها -اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید-توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی لازم است.