به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از تشکیل و تجهیز تیم‌های واکنش سریع آتش نشانی یگان حفاظت محیط زیست برای نخستین بار در استان خبر داد.

علیرضا سید قریشی با اشاره به تشکیل هشت تیم سه نفره واکنش سریع از ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: با هدف ارتقای ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت و مقابله با بحران آتش سوزی در مناطق مستعد، آموزش‌های لازم به مامورین ارائه شده و تجهیزات تخصصی آتش نشانی در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجهیزات تهیه شده بیان کرد: دمنده اطفای حریق، لباس و دستکش‌های نسوز، بی سیم، نورافکن‌های سولار، فلکسی بک، آب پاش، آتش کوب، کپسول‌های آتش نشانی co ۲ و چکمه نسوز مخصوص آتش نشانی از جمله تجهیزاتی است که در اختیار این تیم‌ها قرار گرفته است.

قریشی با بیان اینکه در سال‌های خشک و کم بارش خطر آتش سوزی در مناطق افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بیش از ۱۵ درصد مساحت استان تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد که تا پایان آبان سال جاری عملیات اطفای حریق در ۲۲۶ هکتار از مناطق تحت مدیریت با حضور مامورین یگان حفاظت محیط زیست، عوامل آتش نشانی و با همکاری جوامع محلی انجام شده است.