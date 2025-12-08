به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی متصدی مرغداری برای عرضه خارج از شبکه مرغ زنده خبر داد.

حسین نجف زاده گفت: پرونده مرغداری برای عرضه خارج از شبکه سه هزار و ۷۵۰ کیلوگرم مرغ زنده به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه مرغ در شبکه به پرداخت چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد مرغداری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.