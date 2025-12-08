به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده نانوایی برای گرانفروش نان به میزان ۵۳۳ میلیون ریال و همچنین عرضه خارج از شبکه نان یارانه‌ای به میزان ۵۸۲ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را در خصوص عرضه خارج از شبکه علاوه بر الزام به عرضه نان در شبکه به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین از بابت گرانفروشی حکم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال جزای نقدی صادر و در مجموع متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده گزارش تخلف را عوامل گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در بازرسی از یک واحد نانوایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.