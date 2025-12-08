دورهمی دوست داران زبان مادری
دوست داران زبان مادری در دومین دوره جایزه ادبی کردی ایلام گرد هم آمدند و درباره ضرورت پاسداری و حفظ زبان مادری به گفتگو پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ هلشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در این مراسم از انتشار ۵۷ عنوان کتاب در حوزه زبان و فرهنگ ایلامی از سال ۱۳۹۸ تاکنون و همچنین انتشار ۴۵ اثر مستقل دیگر خبر داد.
در این آیین از فعالیتهای ادبی سیاوش لطفیکار نیز تقدیر به عمل آمد.
لطفیکار تاکنون ۵۷ عنوان کتاب در زمینه ادبیات فارسی، همچون شاهنامه و اسکندرنامه، همچنین کتاب «خسرو و شیرین» به زبان کردی ترجمه کرده است.
در این مراسم، کریمی معاون استاندار ایلام نیز با اشاره به اهمیت «هفته زبان، دانش و فرهنگ» بر لزوم توجه به میراث زبانی و فرهنگی استان تأکید کرد.
در پایان برنامه دومین جایزه ادبی کردی ایلام از برگزیدههای حوزه شعر، پژوهش و کتاب نیز تقدیر شد.
گفتنی است اولین دوره خلات ادبی کردی ایلام سال ۹۸ برگزار شد.