میدان گازی خارتنگ در آستانه تولید گاز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷- ۱۹:۲۷
خبرهای مرتبط

افزایش تولید گاز با استقرار هشت دکل حفاری سنگین در کشور

بخشی از میدان گازی خارتنگ تا زمستان وارد مدار تولید می‌شود

تولید ۲۵ درصد گاز کشور در شرکت نفت مناطق مرکزی

برچسب ها: میدان گازی ، خارتنگ ، برداشت گاز
