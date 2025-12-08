به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ شدت زمین لرزه به حدی بوده که مقامات را وادار به صدور هشدار سونامی کرد. این زمین‌لرزه که در اعماق اقیانوس رخ داده، می‌تواند امواج خطرناکی را به سواحل این کشور جزیره‌ای بفرستد. سازمان هواشناسی ژاپن بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، هشدار سونامی را برای مناطق ساحلی صادر کرد. از ساکنان خواسته شده است فوراً به مناطق مرتفع پناه ببرند و از نزدیک شدن به دریا خودداری کنند.

هنوز گزارشی از میزان خسارات یا تلفات این زمین‌لرزه منتشر نشده است. تیم‌های امدادی در حالت آماده باش کامل به سر می‌برند و نیرو‌های دفاعی ژاپن نیز برای کمک بسیج شده‌اند.