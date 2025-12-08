میشخاص، قاب طلایی پاییز ایلام
هوای مطبوع، برگریزهای طلایی، پاییز میشخاص را به تصویری تماشایی از زیباییهای طبیعی ایلام تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ منطقه گردشگری میشخاص در فصل پاییز بار دیگر به یکی از جذابترین مقاصد طبیعتدوستان تبدیل شده است.
این منطقه که بهواسطه چشماندازهای بکر خود شناخته شده، در روزهای پاییزی جلوهای متفاوت و چشمگیر به خود میگیرد.
ترکیب هوای خنک و آرامبخش، رنگآمیزی طبیعی برگها از زرد تا نارنجی و سکوت دلنشین کوهستان، فضایی فراهم کرده که گردشگران، عکاسان و دوستداران طبیعت را به سوی خود میکشاند.
بسیاری از بازدیدکنندگان این روزها، میشخاص را بهترین مکان برای لمس آرامش عنوان میکنند.